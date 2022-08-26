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    علم أذربيجان يرفرف في مدينة لاتشين

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

    رفع علم أذربيجان في مدينة لاتشين في 26 أغسطس فور عودتها الى أحضان الوطن.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الجنرال كنعان سيدوف قدم تقريرا عسكريا للرئيس والقائد العام المظفر إلهام علييف. اعلن فيه ان الجيش الاذربيجاني بسط سيطرته الكاملة على مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس. ويرفرف علم دولة أذربيجان في مركز مدينة لاتشين. تحيا أذربيجان! يحيا القائد العام المظفر! قره باغ هي أذربيجان!

    AZERTAG.AZ :علم أذربيجان يرفرف في مدينة لاتشين
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