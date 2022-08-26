السفن العسكرية الإيرانية والكازاخستانية والروسية تغادر ميناء باكو

باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

غادرت السفن العسكرية الإيرانية والكازاخستانية والروسية وطواقمها ميناء باكو، بعد انتهاء مشاركتها في مسابقة "كأس البحر" التي أقيمت في إطار مسابقة "ألعاب الجيش الدولية 2022" في المياه الإقليمية الأذربيجانية في بحر الخزر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.