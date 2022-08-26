قرية داره كيلاتاغ لمحافظة زنكيلان
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)
تقع قرية داره كيلاتاغ لمحافظو زنكيلان في سفوح سلسلة جبال بركوشاد.
احتلت القوات المسلحة الأرمينية القريةَ عام 1993.
قام الجيش الأذربيجاني المجيد بتحرير القرية في 2 نوفمبر 2020 خلال الحرب الوطنية.
تقدم أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت للتخريب الأرمني خلال الاحتلال.
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