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    قرية داره كيلاتاغ لمحافظة زنكيلان

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

    تقع قرية داره كيلاتاغ لمحافظو زنكيلان في سفوح سلسلة جبال بركوشاد.

    احتلت القوات المسلحة الأرمينية القريةَ عام 1993.

    قام الجيش الأذربيجاني المجيد بتحرير القرية في 2 نوفمبر 2020 خلال الحرب الوطنية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت للتخريب الأرمني خلال الاحتلال.

    AZERTAG.AZ :قرية داره كيلاتاغ لمحافظة زنكيلان
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