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    "الخارجية" التركية: مسرورون لعودة مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس الى أذربيجان

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

    أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان لها عن امتنانها وسرورها لعودة مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس اليوم الى أذربيجان بموجب التفاهم الثلاثي.

    كما أعربت الوزارة في البيان عن أملها ان يساهم هذا الحدث، الذي هو خطوة مهمة في إحلال السلام والاستقرار في جنوب القوقاز، في التطبيع الإقليمي كما كان في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

    وجاء في البيان ان تركيا ستتواصل دعمها لوحدة أراضي وسيادة أذربيجان الشقيقة كما فعلته حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :"الخارجية" التركية: مسرورون لعودة مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس الى أذربيجان
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