أذربيجان: 542 إصابة ووفاة من كورونا في 26 أغسطس

باكو، 26 أغسطس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 542 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 501 مصاب وتوفي مصاب بالفيروس خلال 26 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 811 ألف و131 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 797 ألف و668 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و796 مريض منهم ويستمر علاج 3667 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3659 آلاف فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و138 ألف و810 فحص طبي.