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    سياسة


    الدبلوماسيون الأجانب من تركيا في زيارة قره باغ

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١١]

    أنقرة، 26 أغسطس، (أذرتاج)

    قام الدبلوماسيون من مختلف دول العالم بزيارة الى منطقة قره باغ الأذربيجانية المحررة من احتلال أرمينيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد يضم سفراء غير مقيمين عاملون في تركيا ومعتمدين في أذربيجان أيضا وممثلين آخرين للسلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية التركية والهيئات الحكومية الأخرى.

    يسافر الضيوف الى مدينتي فضولي وشوشا على هامش الزيارة.

    ستستغرق الرحلة يومين.

    AZERTAG.AZ :الدبلوماسيون الأجانب من تركيا في زيارة قره باغ
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