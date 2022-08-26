باكو، 26 أغسطس (أذرتاج) حضرت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني رئيسة مؤسسة حيدر علييف السيدة مهربان علييفا في 26 أغسطس حفل افتتاح المبنى الجديد للمدرسة الثانوية رقم 334 في بلدة بينا. يقال ان المبنى الجديد للمدرسة يستوعب 800 مقعد ومزود بكل المستلزمات. توجد فيه مختبر وغرف للتكنولوجيا المعاصرة والروبوت ومكتبة وصالات الرياضة والمؤتمر ومطعم وغيرها. x x x كما حضرت السيدة مهربان علييفا حفل افتتاح مبنى روضة الأطفال رقم 277 التي أنشئت بمبادرة من مؤسسة حيدر علييف في بلدة قاراجوخور في باكو. تفقدت النائبة الأولى للرئيس الظروف المهيأة في روضة الأطفال. تم تجهيز المبنى الذي يستوعب 220 مقعد بكل الأدوات والمعدات والأثث اللازمة.

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس تحضر حفلي افتتاح مبنى المدرسة في بلدة بينا وروضة الأطفال في بلدة قاراجوخور

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