قرعة مجموعات دوري أوروبا توقع قراباغ أغدام مع الاندية اليونانية والألمانية والفرنسية

باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

نظم حفل سحب القرعة لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد الـ 2022-2023م اليوم 26 أغسطس.

وكشفت القرعة عن أسماء الاندية التي سوف يتنافس معها ممثل أذربيجان الوحيد فيه قراباغ أغدام.

وأوقعت القرعة قراباغ أغدام في المجموعة ج ليتنافس مع كل من أولمبياكوس اليوناني وفرايبورغ الألماني ونانت الفرنسي.

يذكر أن مباريات المجموعة تنظم في أيام 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر القادم ذهابا وإيابا.