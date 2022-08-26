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    قرعة مجموعات دوري أوروبا توقع قراباغ أغدام مع الاندية اليونانية والألمانية والفرنسية

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٤٥‎]

    باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

    نظم حفل سحب القرعة لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد الـ 2022-2023م اليوم 26 أغسطس.

    وكشفت القرعة عن أسماء الاندية التي سوف يتنافس معها ممثل أذربيجان الوحيد فيه قراباغ أغدام.

    وأوقعت القرعة قراباغ أغدام في المجموعة ج ليتنافس مع كل من أولمبياكوس اليوناني وفرايبورغ الألماني ونانت الفرنسي.

    يذكر أن مباريات المجموعة تنظم في أيام 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر القادم ذهابا وإيابا.

    AZERTAG.AZ :قرعة مجموعات دوري أوروبا توقع قراباغ أغدام مع الاندية اليونانية والألمانية والفرنسية
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