قرعة مجموعات دوري أوروبا توقع قراباغ أغدام مع الاندية اليونانية والألمانية والفرنسية
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٤٥]
باكو، 26 أغسطس، أذرتاج
نظم حفل سحب القرعة لمرحلة المجموعات بدوري أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد الـ 2022-2023م اليوم 26 أغسطس.
وكشفت القرعة عن أسماء الاندية التي سوف يتنافس معها ممثل أذربيجان الوحيد فيه قراباغ أغدام.
وأوقعت القرعة قراباغ أغدام في المجموعة ج ليتنافس مع كل من أولمبياكوس اليوناني وفرايبورغ الألماني ونانت الفرنسي.
يذكر أن مباريات المجموعة تنظم في أيام 8 و15 سبتمبر و6 و13 و27 أكتوبر و3 نوفمبر القادم ذهابا وإيابا.
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