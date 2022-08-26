باكو، 26 أغسطس، أذرتاج تعادل نادي سومغايت سلبيا مع توران طاووس ضيفه في الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وأدار المباراة المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في مدينة سومغايت طاقم التحكيم بقيادة الحكم محمدوف بمساعدة رمضانوف وإمامي وعلييف أمام 1300 مشجع. وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي ومخالفة القواعد نظاميا. واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الفترة الثانية. وبهذا التعادل استقر سومغايت سابعا برصيد نقطتين فيما صعد توران طاووس الى المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

AZERTAG.AZ : سومغايت يتعادل سلبيا مع توران طاووس

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