نفطجي يتغلب على زيرة بهدفين مقابل هدف

باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على زيرة باكو ضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وقاد المباراة المنظمة على ملعب باكسيل ارينا بالعاصمة باكو طاقم التحكيم بإدارة الحكم مسييف بمساعدة عبد اللايف وطالبوف والله وردييف وأومودلو وحسينوف أمام 3000 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الارض دونيو د14 وعلييف د79 وهدف الضيف حميدو د56 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الاول و5 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع نفطجي الى المركز الثالث برصيد 9 نقاط بينما تراجع زيرة الى المركز السادس برصيد تجمد عند 4 نقاط.