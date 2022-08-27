خفر السواحل التركي ينقذ 33 مهاجرا أعادتهم اليونان قسرا

كانوا داخل قاربي نجاة

باكو، 27 أغسطس (اذرتاج)

أنقذت طواقم خفر السواحل التركي، الجمعة، 33 مهاجرا غير نظامي أعادتهم اليونان قسرا للمياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.

وبحسب بيان خفر السواحل التركي، تم إنقاذ المهاجرين قبالة سواحل قضاء تششمه بولاية إزمير غربي البلاد، كانوا داخل قاربي نجاة.

وأحالت الفرق المهاجرين إلى مديرية الهجرة في موغلا بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم في قيادة خفر السواحل.