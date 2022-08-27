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    سياسة


    وفاة عسكري أذربيجاني جراء حادث سير

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٣٣]

    باكو، 27 أغسطس، (اذرتاج)

    توفي العسكري الأذربيجاني عربلينسكي واحد ماهر أغلو جراء حادث سير في ارض محافظة جورانبوي في 26 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة الدفاع انه يجري التحقيق مع الحادث.

    تعرب وزارة الدفاع الأذربيجانية عن حزنها ومواساتها لأسرة وذوي العسكري سائلة الله تعالى الصبر والسلوان لهم! الله يرحمه!

    AZERTAG.AZ :وفاة عسكري أذربيجاني جراء حادث سير
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