دبلوماسيون أجانب معتمدون في أذربيجان في زيارة مدينة فضولي

فضولي، 27 أغسطس، (أذرتاج)

قام أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان وممثلين آخرين للسلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية بزيارة الى مدينة فضولي في 27 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج أن أمين حسينوف الممثل الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرمني لمنطقة قره باغ الاقتصادية (باستثناء منطقة شوشا) أطلع الدبلوماسيين الأجانب على تاريخ المدينة.

وشاهد المشاركون في الجولة على مدى الدمار والاعمال الوحشية الارمينية التي لحقت بتلك الأراضي اثناء الاحتلال.