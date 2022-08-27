باكو، 27 أغسطس، (اذرتاج) نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا عبر حسابها على "انستغرام" مقاطع فيديو عن احتفالات للأطفال نظمتها مؤسسة حيدر علييف. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2022/2/16615801521032711391.mp4

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر فيديو عن احتفالات للأطفال

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