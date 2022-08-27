القائم بأعمال السفارة السودانية: تنفذ مشاريع واعدة في الأراضي المحررة من الاحتلال

فضولي، 27 أغسطس، (أذرتاج)

أفتخر بالمشاركة في زيارة اليوم إلى مدينتي فضولي وشوشا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مصطفى عبد الحليم القائم بأعمال السفارة السودانية لدى أذربيجان في تصريحه لمراسل أذرتاج أثناء زيارة قره باغ.

وقال الدبلوماسي السوداني: "خلال زيارة مدينة فضولي، اطلعنا على تاريخ المدينة. وتعرفنا هنا على آثار مدينة فضولي ومشاريع الترميم وإعادة البناء الجاري تنفيذها. وتنفذ الحكومة الأذربيجانية مشاريع واعدة في الأراضي المحررة من الاحتلال. وتسرني المشاركة في هذه الزيارة".