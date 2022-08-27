شوشا تحتضن مؤتمرا دوليا بحضور أكثر من 160 دبلوماسي وملحق عسكري

باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

انطلقت اليوم 27 أغسطس في مدينة شوشا فعاليات المؤتمر الدولي المكرس لاعمال إعادة البناء والإعمار والمخططات في الأراضي المحررة من الاحتلال وعمليات إزالة الألغام في فترة ما بعد النزاع والاستفادة من إمكانيات عمرانية وامكانيات التعاون الدولي.

أفادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر الدولي يجمع تحت سقفه اكثر من 160 مشارك من بينهم سفراء معتمدين في أذربيجان وغير مقيمين فيها معتمدين في انقرة وطهران وموسكو، وممثلي المنظمات الدولية منها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية المعنية بشئون اللاجئين وصندوق الطفل الأممي والبرنامج التنموي وصندوق الإسكان والبنك العالمي ومنظمة الدول التركية وتوركصوي والبنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية ومنتدى شباب التعاون الإسلامي من اجل الحوار والتعاون ومنظمة الهجرة الدولية، كبار المنسوبين في وزارة الخارجية التركية وغيرها من الهيئات الحكومية.