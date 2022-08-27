  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الكشف عن أجندة اجتماع بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]

    شوشا، 27 أغسطس (أذرتاج)

    بوساطة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل، سيعقد لقاء بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا في بروكسل في نهاية هذا العام. يأمل الجانب الأذربيجاني ان يتفق الطرفان في هذا اللقاء على تأسيس فريق العمل لإعداد نص معاهدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعدة رئيس جمهورية أذربيجان ومدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بشوشا.

    واستذكر حاجيف بان الطرفين اتفقا في لقاء بروكسل الماضي على تأسيس لجنة معنية بترسيم الحدود مشيرا الى ان نائبي رئيسي وزراء أذربيجان وأرمينيا سيجتمعان في موسكو في نهاية هذا الشهر لبحث مسائل النقل والمواصلات والترسيم.

    AZERTAG.AZ :الكشف عن أجندة اجتماع بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
    الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الباكستاني بضحايا السيول
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
    بتوجيهات من الرئيس إلهام علييف، أذربيجان تقدم مساعدات الى باكستان
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٥‎]
    مساعد الرئيس: أذربيجان تواجه أندر وأسوأ ظروف ما بعد الصراع في العالم
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٨]
    مساعد الرئيس: نصف امتناع سفيري فرنسا والولايات المتحدة الامريكية من زيارة شوشا بعدم الاحترام لوحدة أراضي أذربيجان
    الكشف عن أجندة اجتماع بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل