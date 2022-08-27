الكشف عن أجندة اجتماع بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل

شوشا، 27 أغسطس (أذرتاج)

بوساطة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشل، سيعقد لقاء بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا في بروكسل في نهاية هذا العام. يأمل الجانب الأذربيجاني ان يتفق الطرفان في هذا اللقاء على تأسيس فريق العمل لإعداد نص معاهدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعدة رئيس جمهورية أذربيجان ومدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي بشوشا.

واستذكر حاجيف بان الطرفين اتفقا في لقاء بروكسل الماضي على تأسيس لجنة معنية بترسيم الحدود مشيرا الى ان نائبي رئيسي وزراء أذربيجان وأرمينيا سيجتمعان في موسكو في نهاية هذا الشهر لبحث مسائل النقل والمواصلات والترسيم.