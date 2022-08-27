  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    3 سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانيا

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٣٤]

    باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

    أفادت وكالة الاناضول نقلا عن وزارة الدفاع التركية، السبت، قولها ان مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا، في إطار اتفاقية إسطنبول.

    وأكدت الوزارة في بيان استمرار شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا بموجب الاتفاقية.

    ولفتت في هذا الإطار إلى انطلاق 3 سفن من موانئ أواكرانيا صباح السبت.

    وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

    وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

    AZERTAG.AZ :3 سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
    قمة "تيكاد" بتونس.. اليابان تدعم إفريقيا بـ30 مليار دولار
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٤]
    زيلينسكي: أوكرانيا صدرت مليون طن من المنتجات الزراعية
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٩]
    خفر السواحل التركي ينقذ 33 مهاجرا أعادتهم اليونان قسرا
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    أردوغان: ذكرى ملاذكرد ستظل حية في قلوبنا
    كلمة بمناسبة الذكرى 951 لنصر معركة ملاذكرد التي وقعت بين السلاجقة والبيزنطيين
    3 سفن حبوب تغادر موانئ أوكرانيا