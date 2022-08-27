صندوق النفط: انخفض حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز 5.6 %

باكو، 27 أغسطس، (أذرتاج)

بلغ إجمالي الاستثمارات في رأس المال الثابت في أذربيجان 16 مليارا و127 مليون مانات خلال العام الماضي وهو ما يقل بنسبة 8.2 في المائة عن المؤشر المقابل في عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز انخفض بنسبة 5.6 في المائة.