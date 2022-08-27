مساعد الرئيس: نصف امتناع سفيري فرنسا والولايات المتحدة الامريكية من زيارة شوشا بعدم الاحترام لوحدة أراضي أذربيجان

باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

لا يشارك السفيران الفرنسي والامريكي في أذربيجان في السفر الى مدينة شوشا اليوم. إنما هذا إهمال سافر من قبلهما لدعوة حكومة أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ومدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي في تصريح له للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي بشوشا.

وزاد مساعد الرئيس : "نصف هذا بعدم الاحترام لوحدة أراضي أذربيجان. إن فرنسا والولايات المتحدة الامريكية اللتين كانتا رئيستين مشاركتين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي لم تعطيا أي إسهام في حل النزاع خلال 30 سنة. وأضاعتا وقت أذربيجان خلال 30 سنة مضت. وعدم المشاركة في هذه الزيارة، يظهر السفيران مرة أخرى عدم الاكتراث.