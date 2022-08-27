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    زيلينسكي: أوكرانيا صدرت مليون طن من المنتجات الزراعية

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٤]

    باكو، 25 أغسطس، (اذرتاج)

    صدرت أوكرانيا حتى الآن مليون طن من المنتجات الزراعية عبر "ممر الحبوب".

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

    قال الرئيس الاوكراني إن مبادرة تصدير الحبوب تم تنفيذها منذ ما يقرب من شهر وخلال هذه الفترة تم تصدير مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئها في تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني لأول مرة منذ 24 فبراير.

    AZERTAG.AZ :زيلينسكي: أوكرانيا صدرت مليون طن من المنتجات الزراعية
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