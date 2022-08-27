مساعد الرئيس: أذربيجان تواجه أندر وأسوأ ظروف ما بعد الصراع في العالم

شوشا، 27 أغسطس، (اذرتاج)

واجهت أذربيجان أندر وأسوأ ظروف ما بعد الصراع في العالم.

مع الأسف، لا يوجد نشاط واسع النطاق للأمم المتحدة ومؤسساتها الفرعية فيما يتعلق بأذربيجان. منذ انتهاء الصراع، لم تقم القيادة العليا للأمم المتحدة بأية زيارة للمنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان ومدير قسم السياسة الخارجية لدى الديوان الرئاسي في تصريح له للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي بشوشا.

وأكد أنه في ظل ظروف ما بعد الصراع الذي استمر لأكثر من 30 عاما وتسبب في العديد من المعاصي والمآسي الإنسانية، فكان من المطلوب قيام القيادة العليا للأمم المتحدة بزيارة المنطقة وإشادتهم بحل هذا الصراع وواقع تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن النزاع. للأسف، لا نلاحظ أي نشاط جاد من جانب قيادة الأمم المتحدة - كما بقيت قراراته حبرا على ورق منذ 30 عاما.