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    بتوجيهات من الرئيس إلهام علييف، أذربيجان تقدم مساعدات الى باكستان

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]

    باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

    بتوجيهات من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، ستقدم الحكومة الأذربيجانية مساعدة بقيمة مليوني دولار امريكي الى باكستان لإزالة عواقب الفيضانات والامطار الغريزة التي أدت الى مقتل عدد كثير من الناس والدمار الهائل في البلد، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :بتوجيهات من الرئيس إلهام علييف، أذربيجان تقدم مساعدات الى باكستان
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