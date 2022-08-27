باكو، 27 أغسطس (أذرتاج) بعث رئيس جمهورية أذربيجان ببرقية تعزية الى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علوي في مصرع الكثير والدمار الهائل جراء فيضانات وسيول تضرب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس أذربيجان اعرب في البرقية عن حزنه ومواساته للرئيس الباكستاني عارف علوي وأسر وذوي الضحايا والشعب الباكستاني الشقيق، سائلا الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى وإزالة عواقب الكارثة الطبيعية وشيكا.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الباكستاني بضحايا السيول

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