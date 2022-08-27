رئيس أذربيجان يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 27 أغسطس.

خلال الحديث، أعرب الرئيس أردوغان عن سروره باسمه ونيابة عن الشعب التركي للرئيس وللشعب الاذربيجاني بمناسبة عودة مدينة لاتشين وقريتي زابوخ وسوس الى سيطرة أذربيجان.

وأعرب الرئيس إلهام علييف بدوره عن شكره باسمه ونيابة عن الشعب الاذربيجاني لرئيس تركيا وشعبها الشقيق على التهاني.

خلال المكالمة الهاتفية، نوقشت جوانب مختلفة لعلاقات الصداقة والتحالف بين الدولتين واجري تبادل الآراء حول اتصالات جديدة.