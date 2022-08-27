قمة "تيكاد" بتونس.. اليابان تدعم إفريقيا بـ30 مليار دولار

باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

أعلنت اليابان، السبت، دعم الدول الإفريقية بـ 30 مليار دولار، على هامش "قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا" (تيكاد 8)، المنعقدة في تونس.

وانطلقت، السيت، القمة التي تستمر يومين، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومنظمات دولية وقادة من 48 دولة، بينهم الرئيسين التونسي قيس سعيد، والسنغالي ماكي سال.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، في كلمة عن بعد خلال فعاليات القمة، إن " القطاع العام والخاص في اليابان سيعمل على تقديم (دعم للدول الإفريقية) حوالي 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة".

وأضاف أن "هذا الدعم الذي يمتد على الثلاث سنوات القادمة يهم مجالات عدة من بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم والموارد البشرية والزراعة والتشجيع على الاستثمار خاصة بالنسبة للشركات الناشئة".

وأفاد بأن بلاده "تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو معها سويا وتعمل معها على تجاوز التحديات".

وأردف: "اليابان ستعتمد على مقاربة خاصة بها مع التركيز على الإنسان أو الموارد البشرية لتحقيق مجتمع إفريقي مرن ومتين".

وقال الرئيس التونسي سعيد خلال الكلمة الافتتاحية للقمة، إنها ستبحث "السبل التي تمكّن الشعوب الإفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها".

وقمة "تيكاد" هو ملتقى متعدد الأطراف يضم اليابان والبلدان الإفريقية والمنظمات الدولية، والبلدان الشريكة في التنمية والمؤسسات، حيث ينتظر خلالها عرض 82 مشروعًا بقيمة تبلغ 2.7 مليار دولار.

ويشارك بالقمة 300 رجل أعمال، 100 منهم من اليابان يمثلون 50 أكبر مؤسسة اقتصادية يابانية وعالمية و100 رجل أعمال أفارقة و100 رجل أعمال تونسي.

ومن بين المشاركين أيضا وفد عن البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدّولي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.

ومنذ 1993، بادرت اليابان بتنظيم مؤتمر "تيكاد" بهدف تسريع الحوار السياسي بين مختلف القادة الأفارقة وشركاء التنمية، حول التحديات التي تجابه القارة.

مصدر: الأناضول