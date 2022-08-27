وسائل الاعلام العربية تنشر مقالات عن النائبة الأولى للرئيس السيدة مهربان علييفا

باكو، 27 أغسطس (أذرتاج)

نشرت وسائل الاعلام العربية الإماراتية والمصرية والعمانية منها "الجمهورية اليوم" و"مصر اليوم" وكلمة عرب" وصحيفة "الوطن" و"هرمز" وغيرها من الصحف والبوابات الإخبارية مقالات عن السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني. تعيد وكالة أذرتاج نشر المقال المنشور في موقع "هرمز" العمانية في عنوان "سيدة أذربيجان الأولى. سجلٌّ حافل بالإنجازات في مجالات التعليم والثقافة والرعاية الصحية والمشاريع الخيرية والإنسانية":

"اتخذت السيدة مهريبان علييفا – سيدة أذربيجان الأولى، على عاتقها مهمة خدمة الدولة والوطن والشعب بأمانة وإخلاص، ونجحت في تمثيل المرأة الأذربيجانية أمام العالم وإظهارها بأبهى صورة، تماشيًا مع سعيها إلى تعزيز مكانة أذربيجان على المستوى الدولي، وتعزيز رفاه شعبها على المستوى المحلي، عبر المشاركة الفاعلة بمختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد.

وفي معرض حديثها عن مهام السيدة الأولى ، أكدت السيدة مهريبان علييفا أنَّها تنظر إلى هذا المنصب بوصفه فرصةً لحل مشكلات أفراد شعبها ، وأن السيدة الأولى ليست مجرد زوجة ترافق رئيس الدولة في رحلاته الخارجية والداخلية فحسب ، بل أن هذا المنصب يفرض عليها واجبات بالغةٍ في الأهمية.