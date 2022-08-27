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    مساعد الرئيس: أذربيجان مؤيد السلام الشامل في المنطقة ومستعد لاتفاقية سلام مع ارمينيا

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٢:٥‎٨]

    شوشا، 27 أغسطس، أذرتاج

    قال مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في تصريح له لصحفيين في شوشا اليوم إن أذربيجان مؤيد السلام الشامل في المنطقة ومستعد في هذا السياق لاتفاقية سلام مع ارمينيا كما أن المقترحات المتقدمة من جانب أذربيجان تدل خاصة على ذلك.

    واكد حاجييف على أن أذربيجان ينفذ مشروع اعادة البناء والاعمار والتأهيل والانشاء من النوع الأندر وغير المنظور نطاقه على نطاق العالم فيما بعد النزاع وحقائقه ويجري تنفيذ هذه الاعمال على مجرد حساب جهود حكومة أذربيجان ومواردها وآلية ادارتها البيروقراطية والمجتمع الدولي والسلك الدبلوماسي ثمة اهتمام عنهما بهذه القضية ايضا لأن تجربة أذربيجان هذه يمكن تطبيقها في أقاليم العالم الاخرى ايضا.

    وقال حاجييف إن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي قامت مؤخرا ببعثة تقصي الحقائق واسعة النطاق على اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني وفقا لمفهوم النزاع وما بعده واعادة البناء والاعمار والتأهيل والانشاء وقدمت تقريرا شاملا في نتائجها وفيه أمران في غاية الاهمية انهم يعترفون كونهم ممثلين عن المجتمع الدولي بأن العالم لم يشهد مثل هذا المدى من الدمار والخراب والهدم اولا وبأن العالم لم يشهد مثل هذا المدى من اعمال اعادة البناء والاعمار والانشاء والتأهيل بهذه السرعة ازاء ذلك النطاق الضخم من الخراب والهدم والدمار. وذلك يدل مرة اخرى على أن المشاريع التي ينفذها أذربيجان قيد الاهتمام والمتابعة عن كثب عن جانب المجتمع الدولي.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: أذربيجان مؤيد السلام الشامل في المنطقة ومستعد لاتفاقية سلام مع ارمينيا
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