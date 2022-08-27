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    مساعد الرئيس: تقدم عملية تطبيع العلاقات بين ارمينيا واذربيجان يحتاج الى أطراف مسهِّلة وليس وسطاء

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:١٢]

    شوشا، 27 أغسطس، أذرتاج

    قال مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في تصريح له لصحفيين في شوشا اليوم إن عملية تطبيع العلاقات بين ارمينيا وأذربيجان عملية ثنائية قبل كل شيء وتقدمها لا يحتاج الى آلية التوسط أيا كان بل الى أطراف مسهِّلة وفي الوقت الحاضر هناك جهود معينة من قبل الاتحاد الاوروبي وكذلك روسيا على الاساس الثنائي ويهتم بذلك أذربيجان.

    واضاف مساعد الرئيس أن المسائل الرئيسية المدرجة في جدول الاعمال في الحين عبارة عن اتفاقية سلام واعادة ترسيم الحدود وشؤون النقل وكذلك مشاكل الاشخاص في عداد المفقودين وتطهير الاراضي من الالغام وكل واحد منها يطلب جوابا عن ارمينيا قبل كل شيء.

    وقال مساعد الرئيس إن سيطرة جيش أذربيجان الامس على مركز مدينة لاتشين ونشر قوات أذربيجان على قريتي زابوخ وصوص وانتقال هذه الاراضي الى سيطرة كاملة لاذربيجان يدل مرة اخرى على أن الرئيس يعلم جيدا ماذا يفعل ومتى يفعل وكيف يفعل حيث يبلغ شعبنا هذه الأهداف مستفيدا من الامكانات السياسية والدبلوماسية والعسكرية وسائر موارد البلد. كما أن الرئيس جعل كل مواطن أذربيجاني عاش فرح وسرور فترة الحرب مرة اخرى.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: تقدم عملية تطبيع العلاقات بين ارمينيا واذربيجان يحتاج الى أطراف مسهِّلة وليس وسطاء
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