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    أناما: طهرت الوكالة الى الحين 3ر49 ألف هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر الحية وغير المنفجرة

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:١٥‎]

    شوشا، 27 أغسطس، أذرتاج

    قال رئيس مجلس ادارة وكالة الدولة لتطهير الالغام أناما سمير بولادوف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي المنعقد في شوشا المحررة 27 اغسطس اليوم إن أناما طهرت الى الحين 49 ألفا و3ر395 هيكتار من الاراضي من الألغام وحيدت الالغام والخذائر الحية وغير المنفجرة المتكشفة عامة.

    واضاف بولادوف أن 240 مدني وعسكري اصيبوا او لقوا مصرعهم جراء انفجار الالغام في الفترة ما بعد الحرب.

    وقال إن الاراضي المدمرة خلال الاحتلال الارميني ملوثة بالالغام وهي معتبرة ايضا كالاراضي الخطيرة مؤكدا أن ارمينيا لم تقدم أية وثيقة او خارطة بشأن الاراضي الملغمة.

    AZERTAG.AZ :أناما: طهرت الوكالة الى الحين 3ر49 ألف هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر الحية وغير المنفجرة
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