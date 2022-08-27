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    أذربيجان: تطعيم 1416 جرعة من لقاح كورونا في 27 أغسطس

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎١]

    باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1416 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 298 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و215 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 774 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و129 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و855 ألف و924 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و373 ألف و64 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و862 ألف و295 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و361 ألف و762 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و258 الف و803 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 1416 جرعة من لقاح كورونا في 27 أغسطس
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