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    أذربيجان: 428 إصابة و9 وفيات من كورونا في 27 أغسطس

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎٩]

    باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

    سجلت إصابة 428 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 475 مصاب وتوفي 9 مصابين بالفيروس خلال 27 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 811 ألف و559 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 798 ألف و143 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و805 مريض منهم ويستمر علاج 3611 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3215 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و142 ألف و25 فحصا طبيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 428 إصابة و9 وفيات من كورونا في 27 أغسطس
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