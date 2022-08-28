صبائل باكو رد بأربعة على هدف كبز كنجة المبكر

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

رد صبائل باكو بأربعة أهداف على هدف كبز كنجة ضيفه المبكر في مباراة جمعتهما على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو ضمن الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وأدار المباراة طاقم التحكيم بقيادة الحكم الدولي قربانوف بمساعدة علييف ومحمدوف وبكروف والله وردييف وإمامي أمام 600 مشجع.

وفتح الحساب اسماعيلوف د11 لصالح الضيف إلا أن صاحب الارض رد عليه بأربعة جاءت من جانب كل من قوبا د52 وفرانكو د55 ورمضانوف د74 ود90+5.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي فيما طرد لاعبين من الضيف بالبطاقة الحمراء د69 عن تصرف غير أخلاقي ود90+3.

واضاف الحكم 4 دقائق الى الفترة الاولى ومثلها الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز صعد صبائل الى المركز الخامس برصيد 4 نقاط فيما نزل كبز الى قعر الترتيب عاشرا بدون رصيد بعدُ.