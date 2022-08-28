شاماخي يخسر أمام قراباغ بأربعة دون رد

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

خسر شاماخي أمام قراباغ أغدام بأربعة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وقاد المباراة المنظمة على ملعب أذر صون أرينا بالعاصمة باكو طاقم الحكام المؤلف من إسماعيلي ويوسفوف وإبراهيموف وجليلوف ومحمدوف وبايراموف أمام 792 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الارض اوفوسو د36 ولياندرو د55 وشيدايف د64 ود72.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز أخذ قراباغ أغدام يتزعم ترتيب الاندية برصيد 9 نقاط بالشراكة مع 3 أندية فيما تراجع شاماخي الى المركز التاسع قبل الاخير برصيد نقطة واحدة.