أذربيجان: 557 إصابة بكورونا في 28 أغسطس

باكو، 29 أغسطس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 557 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 576 مصاب من الفيروس خلال 28 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 812 ألف و116 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 798 ألف و719 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و805 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و592 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3 آلاف و320 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و145 ألف و345 فحص طبي.