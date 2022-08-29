أذربيجان: تطعيم 1187 جرعة من لقاح كورونا في 28 أغسطس

باكو، 29 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1187 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 189 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و199 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 691 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و108 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و857 ألف و111 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و373 ألف و253 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و862 ألف و494 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و362 ألف و453 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و258 الف و911 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.