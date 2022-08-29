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    زلزال بقوة 5.8 يضرب إندونيسيا

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]

    طوكيو، 29 أغسطس، (اذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اندونيسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ان مركز الزلزال وقع على بعد 191 كم من مقاطعة بادانق وعلى عمق 40 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.8 يضرب إندونيسيا
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