تطهير مساحة 240 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
باكو، 29 أغسطس، (أذرتاج)
نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات اسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 22-27 أغسطس 240 لغم مضاد للمشاة و69 لغما مضادا للدبابات و81 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام وشوشا وخوجاوند وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.
وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 731 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:١٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:١٣]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٥٤]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٢٨]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:١٥]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥٩]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥١]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك