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    أقاليم


    قرية جاباند لمحافظة جبرائل

    ٢٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

    تقع قرية جاباند لمحافظة جبرائل في المنطقة السهلية. كان سكانه يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

    احتلتها القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993.

    دمر الوحشيون الأرمن القرية أيام الاحتلال.

    وحررها الجيش الاذربيجاني المغوار في 2 نوفمبر عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال التخريب الأرميني.

    AZERTAG.AZ :قرية جاباند لمحافظة جبرائل
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