  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في باكستان إلى 1033 قتيل

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٤٦]

    باكو، 29 أغسطس، (أذرتاج)

    تجاوز عدد القتلى نتيجة الأمطار الموسمية والفيضانات 1000 شخص في باكستان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان ان حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معظم المناطق في البلاد منذ منتصف شهر يونيو الماضي ارتفعت إلى 1033 قتيل.

    قد لقي 119 شخص حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في باكستان إلى 1033 قتيل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
    رئاسات العراق تدعو لوقف التصعيد السياسي وإنهاء الأزمة بالحوار
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]
    زلزال بقوة 5.8 يضرب إندونيسيا
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٨]
    الجزائر وفرنسا تتفقان على إنشاء "مجلس أعلى للتعاون"
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
    قمة "تيكاد" بتونس.. اليابان تدعم إفريقيا بـ30 مليار دولار
    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في باكستان إلى 1033 قتيل