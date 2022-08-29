ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في باكستان إلى 1033 قتيل
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٤٦]
باكو، 29 أغسطس، (أذرتاج)
تجاوز عدد القتلى نتيجة الأمطار الموسمية والفيضانات 1000 شخص في باكستان.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان ان حصيلة الضحايا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معظم المناطق في البلاد منذ منتصف شهر يونيو الماضي ارتفعت إلى 1033 قتيل.
قد لقي 119 شخص حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٤]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥٨]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:١٣]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٥٤]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٢٨]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:١٥]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥٩]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [٢٣:٥١]
٢٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٥٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٢٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك