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    زيادة صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥‎٤]

    باكو، 29 أغسطس، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال 7 شهر من العام الحالي بلغ 350.4 ألف طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 376.9 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 365.5 ألف طن بكلفة 338 مليون دولار.

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