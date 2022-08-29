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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:١٣]

    باكو، 29 أغسطس، (أذرتاج)

    بناء على توجيهات من رئيس جمهورية أذربيجان القائد العام للقوات المسلحة السيد إلهام علييف، سيقوم وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة عمل إلى جمهورية تركيا الشقيقة للمشاركة في سلسلة من الفعاليات التي ستقام بمناسبة الذكرى المئوية ليوم النصر في 30 أغسطس، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
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