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    سياسة


    لافروف: حركة عدم الانحياز تلعب دورا إيجابيا في حل القضايا الدولية

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]

    باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

    تلعب حركة عدم الانحياز دورا إيجابيا في حل القضايا الدولية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة "زفيزدا" الروسية.

    قال الوزير ان حركة عدم الانحياز لها إمكانيات إيجابية في تشكل النظام العالمي المتعدد الأقطاب والعادل والديمقراطي في العصر الحالي. ان حركة عدم الانحياز التي تتمتع بـ120 صوت في منظمة الأمم المتحدة قادرة على التأثير الجدي على قرارات هذه المنظمة الدولية.

    يشار الى ان حركة عدم الانحياز تضم في صفوفها 120 دولة. انضمت أذربيجان الى الحركة في عام 2011 وترأسها حاليا.

    AZERTAG.AZ :لافروف: حركة عدم الانحياز تلعب دورا إيجابيا في حل القضايا الدولية
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    لافروف: حركة عدم الانحياز تلعب دورا إيجابيا في حل القضايا الدولية