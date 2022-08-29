ارتفاع صادرات الشاي تقريبا

باكو، 29 أغسطس، (أذرتاج)

صدرت 1263 طن من الشاي من البلد خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 7.6 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت 636 طن من الشاي بقيمة 4.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2021.