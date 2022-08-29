رئيس "كوبيا" يلتقي برئيس مجموعة الشركات OYAK
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤١]
باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)
يزور رئيس مجموعة شركات OYAK التركية ايرين ضيا دئك أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن رئيس وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اورخان محمدوف قوله انهما التقا خلال هذه الزيارة واجرا تبادل الآراء حول المجالات الواعدة لنشاط الشركة في أذربيجان.
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