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    ضبط أكثر من 10 كلغ من المخدرات في الحدود بين إيران وأذربيجان

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

    يواصل جهاز حرس الحدود لجمهورية أذربيجان اتخاذ تدابير لضمان حماية موثوقة لحدود الدولة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

    ضبط افراد حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية بويوك باهمانلي في محافظة فضولي الحدودية محاولة شخصين لانتهاك الحدود من الجانب الإيراني في الساعة 00:05 في 27 اغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المنتهكين للحدود هربا من مكان الحادث رافضين طلب الاستسلام ومنتهزين من ظلام الليل والتضاريس المعقدة، تاركين ما بحوزتهما من 10 كغ و635 غرام مخدرات (حشيش). تم ضبط كل المخدرات من مكان الحادث.

    وفتح التحقيق بشأن الحادث.

    AZERTAG.AZ :ضبط أكثر من 10 كلغ من المخدرات في الحدود بين إيران وأذربيجان
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