باكو، 29 أغسطس، (أذرتاج) تم تصدير 1541 طن من الرمان خلال فترة يناير – يوليو العام الجاري. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن قيمة الرمان المصدر بلغت 2.4 مليون دولار. يذكر أن البلد صدر خلال الفترة عينها من العام الماضي 1911 طن من الرمان بقيمة 3 ملايين دولار.

AZERTAG.AZ : انخفاض تصدير الرمان

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