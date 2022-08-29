وزير الخارجية الكويتي يستقبل سفير جمهورية أذربيجان بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد

باكو، 29 أغسطس (أذرتاج)

استقبل الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، اليوم 29 أغسطس 2022 في ديوان عام وزارة الخارجية، إيلخان قهرمان، سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الكويت، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الكويت.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير الكويتي أشاد، خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.