  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٤٦]

    باكو، 29 أغسطس، (أذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 90.5 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها زادت عن 83.2 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد خلال العام الماضي نحو 92.4 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 64.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
    انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
    انخفاض تصدير الرمان
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٤١]
    رئيس "كوبيا" يلتقي برئيس مجموعة الشركات OYAK
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:١٠]
    ارتفاع صادرات الشاي تقريبا
    ارتفاع حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية