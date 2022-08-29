رئاسات العراق تدعو لوقف التصعيد السياسي وإنهاء الأزمة بالحوار

باكو، 29 أغسطس (اذرتاج)

دعت رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء العراقية، الاثنين، إلى التهدئة ووقف التصعيد السياسي لإنهاء أزمة البلاد عن طريق الحوار.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، اطلعت عليه الأناضول، عقب اجتماع ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، والقضاء الأعلى فائق زيدان لبحث "المستجدات على الساحة الوطنية".

وقال البيان: " أكد الاجتماع أن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد".

وأضاف: "جدد الاجتماع دعمه لدعوة السيد رئيس مجلس الوزراء عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية".

وأردف البيان: " نجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار".

وتابع: "دعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية (...) واعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

وكان زعيم التيار الصدري قد اقترح، السبت الماضي، تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد، حسب بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر".

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لازال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

مصدر: الأناضول